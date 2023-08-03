Мокров Иван Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокров Иван Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мокрова Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Мокрова Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1914

Сын: Мокров Макар (Михаил) Иванович

Мать ребёнка: Мокрова Ирина Васильевна

Польки, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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