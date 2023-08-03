Мокров Иван Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мокрова Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Мокрова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1914
Сын: Мокров Макар (Михаил) Иванович
Мать ребёнка: Мокрова Ирина Васильевна
Польки, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно