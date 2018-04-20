Хафизов Ильдар Хатыпович
Место рожденияс.Тенишево Камско-Устьинский р-н РТ
Дата рождения16.09.1962
Дата смерти20.04.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1962
Отец: Хафизов Хатып Хафизович
Мать: Хафизова Анна
с.Тенишево Камско-Устьинский р-н РТ
Рождение ребёнка
12.05.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г Уфа Башкортостан
Рождение ребёнка
23.04.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
пос. Тенишево Камско-Устьинского района
Смерть
20.04.2018
Ркб, казань
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Малое Мереткозино, Камско-Устьинский район