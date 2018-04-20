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Хафизов Ильдар Хатыпович

Место рождения

с.Тенишево Камско-Устьинский р-н РТ

Дата рождения

16.09.1962

Дата смерти

20.04.2018

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1962

Отец: Хафизов Хатып Хафизович

Мать: Хафизова Анна

с.Тенишево Камско-Устьинский р-н РТ
Рождение ребёнка
12.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г Уфа Башкортостан
Рождение ребёнка
23.04.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

пос. Тенишево Камско-Устьинского района
Смерть
20.04.2018
Ркб, казань
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Малое Мереткозино, Камско-Устьинский район
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