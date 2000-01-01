Эрегиресс Ирине
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.120
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.120
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эрегиресс Марона
Отец ребёнка: Эрегиресс Олексор Второй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эрегиресс Алякорна
Отец ребёнка: Эрегиресс Олексор Второй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эрегиресс Дениссон
Отец ребёнка: Эрегиресс Олексор Второй
Бракосочетание
Неизвестно