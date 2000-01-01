Эрегиресс Ирине — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭрегиресс Ирине

Эрегиресс Ирине

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.120

Пол

Женский

Добавил:

ЭЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.120

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эрегиресс Марона

Отец ребёнка: Эрегиресс Олексор Второй

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эрегиресс Алякорна

Отец ребёнка: Эрегиресс Олексор Второй

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эрегиресс Дениссон

Отец ребёнка: Эрегиресс Олексор Второй

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эрегиресс Олексор Второй

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close