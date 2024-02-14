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Валеев Альберт Ахатович

Место рождения

Башкирская АССР, Балтачевский район, с. Татышлы

Дата рождения

17.03.1938

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1938

Отец: Валеев Ахат

Мать: Валеева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
14.05.1968

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2000

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