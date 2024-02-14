Валеев Альберт Ахатович
Место рожденияБашкирская АССР, Балтачевский район, с. Татышлы
Дата рождения17.03.1938
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1938
Отец: Валеев Ахат
Мать: Валеева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
14.05.1968
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2000