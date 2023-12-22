Сюзюкин Геннадий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюзюкин Геннадий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1958

Отец: Сюзюкин Александр Николаевич

Мать: Сюзюкина Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
28.03.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сюзюкина Анна Александровна

Бакашево, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
14.07.1987

Сын: Сюзюкин Алексей Геннадьевич

Мать ребёнка: Сюзюкина Анна Александровна

Рождение ребёнка
01.07.1997

Дочь: Сюзюкина Татьяна Геннадьевна

Мать ребёнка: Сюзюкина Анна Александровна

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