Бондарь Яков Уласов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Бондарь Улас
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Бондарь Адам Егоров
Мать ребёнка: Бондарь Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Устинья Егорова
Мать ребёнка: Бондарь Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1798
Сын: Бондарь Иван Егоров
Мать ребёнка: Бондарь Прасковья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1808