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Бондарь Яков Уласов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Бондарь Улас

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Бондарь Адам Егоров

Мать ребёнка: Бондарь Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Устинья Егорова

Мать ребёнка: Бондарь Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1798

Сын: Бондарь Иван Егоров

Мать ребёнка: Бондарь Прасковья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарь Прасковья Иванова

Смерть
1808
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