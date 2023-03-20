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Шестаков Кирилл Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Шестаков Егор Осипович

Мать: Шестакова Акулина

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Лушникова Ульяна Кирилловна

Мать ребёнка: Шестакова Сидора Романовна

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Пелагея Кирилловна

Мать ребёнка: Шестакова Сидора Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Сидора Романовна

Смерть
Неизвестно
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