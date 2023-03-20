Шестаков Кирилл Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Шестаков Егор Осипович
Мать: Шестакова Акулина
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Лушникова Ульяна Кирилловна
Мать ребёнка: Шестакова Сидора Романовна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Пелагея Кирилловна
Мать ребёнка: Шестакова Сидора Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно