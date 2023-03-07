Шавкунов Козьма (Коземка) Трофимов
Место рождениядер. Ивановская, Троицкий погост, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1658
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1658
Отец: Шавкунов Трофим (Трушка) Иванов
Мать: не указана
дер. Ивановская, Троицкий погост, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Смерть
После 1710