Шавкунов Козьма (Коземка) Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавкунов Козьма (Коземка) Трофимов

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Место рождения

дер. Ивановская, Троицкий погост, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1658

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1625 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1658

Отец: Шавкунов Трофим (Трушка) Иванов

Мать: не указана

дер. Ивановская, Троицкий погост, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Смерть
После 1710
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