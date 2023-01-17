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Яковлев Ермолай Яковлевич

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Место рождения

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

20.04.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Яковлев Терентий Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ермолаева Акулина Ермолаевна

Мать ребёнка: не указана

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Гликерия Ермолаевна

Мать ребёнка: не указана

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
20.04.1866
Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
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