Яковлев Ермолай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти20.04.1866
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Яковлев Терентий Ермолаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ермолаева Акулина Ермолаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Гликерия Ермолаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
20.04.1866