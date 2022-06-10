Братолюбов Валентин Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Братолюбов Валентин Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Братолюбов Григорий Игнатьевич

Мать: не указана

Смерть
2014
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