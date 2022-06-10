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Братолюбов Валентин Григорьевич
Братолюбов Валентин Григорьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1937
Дата смерти
2014
Пол
Мужской
Отец
Братолюбов Григорий Игнатьевич
1896 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец:
Братолюбов Григорий Игнатьевич
Мать: не указана
Смерть
2014
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