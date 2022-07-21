Шевць Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевць Анна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.2022

Отец: Шевць Сергей Максимович

Мать: Шевць Екатерина

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