Бекряшев Николай Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бекряшев Николай Георгиевич

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Место рождения

Долгополовская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

11.04.1874

Дата смерти

06.04.1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Долгополовская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1900 по 1910
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1915 по 1938
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
06.04.1939
Плесецк, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
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