Бекряшев Николай Георгиевич
Место рождения
Дата рождения11.04.1874
Дата смерти06.04.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1900 по 1910
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1915 по 1938
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
06.04.1939
Плесецк, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область