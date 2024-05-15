Майорчик Мин Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майорчик Николай Михайлович
Мать ребёнка: Майорчик Олимпиада
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конашенок (Майорчик) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Майорчик (Чумак) Олимпиада Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майорчик Владимир Минович
Мать ребёнка: Майорчик (Чумак) Олимпиада Трофимовна
Смерть
Неизвестно