Майорчик Мин Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майорчик Мин Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майорчик Николай Михайлович

Мать ребёнка: Майорчик Олимпиада

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конашенок (Майорчик) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Майорчик (Чумак) Олимпиада Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майорчик Владимир Минович

Мать ребёнка: Майорчик (Чумак) Олимпиада Трофимовна

Смерть
Неизвестно

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