Екатерина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиМежду 1819 и 1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До ?.03.1804
Муж: Суров Иван Никитин
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Упоминание
1804
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д.784 (1804) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1804 года
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Суров Иван Никитин
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Суров Иван Иванов
Отец ребёнка: Суров Иван Никитин
Рождение ребёнка
08.07.1815
Дочь: Ольга Иванова
Отец ребёнка: Суров Иван Никитин
ф.607, оп.1, д.1272 (1810, 1814,1815,1817) | Именные ведомости Николаевской церкви, села Лужки Рузкого уезда Московской губернии 1810, 1814,1815,1817 гг.
Рождение ребёнка
02.02.1817
Сын: Суров Никифор Иванов
Отец ребёнка: Суров Иван Никитин
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Суров Павел Иванов
Отец ребёнка: Суров Иван Никитин
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Крещение
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.1268 (1803, 1805, 1809) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся, умерших церкви Св... Показать все
Смерть
Между 1819 и 1844
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)