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Екатерина Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Между 1819 и 1844

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До ?.03.1804

Муж: Суров Иван Никитин

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Упоминание
1804
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д.784 (1804) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1804 года
Рождение ребёнка
1808

Сын: Суров Александр Иванов

Отец ребёнка: Суров Иван Никитин

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Суров Иван Иванов

Отец ребёнка: Суров Иван Никитин

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1815

Дочь: Ольга Иванова

Отец ребёнка: Суров Иван Никитин

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1272 (1810, 1814,1815,1817) | Именные ведомости Николаевской церкви, села Лужки Рузкого уезда Московской губернии 1810, 1814,1815,1817 гг.
Рождение ребёнка
02.02.1817

Сын: Суров Никифор Иванов

Отец ребёнка: Суров Иван Никитин

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Суров Павел Иванов

Отец ребёнка: Суров Иван Никитин

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Крещение
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.1268 (1803, 1805, 1809) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся, умерших церкви Св... Показать все
Смерть
Между 1819 и 1844
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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