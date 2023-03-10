Несветаев Афонасий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: Несветаев Захар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1723
Сын: Несветаев Яков
Мать ребёнка: Несветаева Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1730
Сын: Несветаев Козьма Афонасьевич
Мать ребёнка: Несветаева Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1731
Сын: Несветаев Емельян
Мать ребёнка: Несветаева Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1733
Сын: Несветаев Алексей Афонасьевич
Мать ребёнка: Несветаева Анна Филипповна
Протасовской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1736
Сын: Несветаев Яким Афонасьевич
Мать ребёнка: Несветаева Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Вычагжанина Феодосия
Мать ребёнка: Несветаева Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Несветаев Тимофей
Мать ребёнка: Несветаева Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Анисия
Мать ребёнка: Несветаева Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Несветаева Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Несветаев Ларион
Мать ребёнка: Несветаева Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Ефимия
Мать ребёнка: Несветаева Анна Филипповна
Смерть
1759