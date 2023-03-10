Несветаев Афонасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Несветаев Афонасий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: Несветаев Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1723

Сын: Несветаев Яков

Мать ребёнка: Несветаева Анна Филипповна

Рождение ребёнка
1730

Сын: Несветаев Козьма Афонасьевич

Мать ребёнка: Несветаева Анна Филипповна

Рождение ребёнка
1731

Сын: Несветаев Емельян

Мать ребёнка: Несветаева Анна Филипповна

Рождение ребёнка
1733

Сын: Несветаев Алексей Афонасьевич

Мать ребёнка: Несветаева Анна Филипповна

Протасовской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1736

Сын: Несветаев Яким Афонасьевич

Мать ребёнка: Несветаева Анна Филипповна

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Вычагжанина Феодосия

Мать ребёнка: Несветаева Анна Филипповна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Несветаев Тимофей

Мать ребёнка: Несветаева Анна Филипповна

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Анисия

Мать ребёнка: Несветаева Анна Филипповна

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Несветаева Анна Филипповна

Рождение ребёнка
1752

Сын: Несветаев Ларион

Мать ребёнка: Несветаева Анна Филипповна

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Ефимия

Мать ребёнка: Несветаева Анна Филипповна

Смерть
1759
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