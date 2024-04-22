Гутова (Панихидина) Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гутова (Панихидина) Васса Ивановна

Место рождения

Коурак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

25.08.1918

Дата смерти

14.04.1952

Пол

Женский

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1918

Отец: Панихидин Иван

Мать: Панихидина Анна Терентьевна

Коурак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
17.06.1936

Муж: Гутов Корней Гаврилович

Коурак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.04.1940

Дочь: Александра Корнеевна

Отец ребёнка: Гутов Корней Гаврилович

Желтоногина, Кауракская волость, Кузнецкий уезд
Рождение ребёнка
10.09.1941

Сын: Гутов Иван Корнеевич

Отец ребёнка: Гутов Корней Гаврилович

Желтоногина, Кауракская волость, Кузнецкий уезд
Смерть
14.04.1952
Желтоногина, Кауракская волость, Кузнецкий уезд
Похороны
Неизвестно
Желтоногина, Кауракская волость, Кузнецкий уезд
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