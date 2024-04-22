Гутова (Панихидина) Васса Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.08.1918
Дата смерти14.04.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1918
Отец: Панихидин Иван
Бракосочетание
17.06.1936
Рождение ребёнка
06.04.1940
Дочь: Александра Корнеевна
Отец ребёнка: Гутов Корней Гаврилович
Рождение ребёнка
10.09.1941
Сын: Гутов Иван Корнеевич
Отец ребёнка: Гутов Корней Гаврилович
Смерть
14.04.1952
Похороны
Неизвестно