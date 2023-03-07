(Калинина) Марфа Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Калинина) Марфа Егорова

(Калинина) Марфа Егорова

avatar

Место рождения

поч. Плетниковский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1742 г.р.

Мать

Около 1735 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Калинин Егор Иванов

Мать: Калинина Марья Михеева

поч. Плетниковский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Плетниковский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close