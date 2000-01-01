Ханина (Селихова) Дарья Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХанина (Селихова) Дарья Мироновна

Ханина (Селихова) Дарья Мироновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1782

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Коротеева Ксения Борисовна

Отец ребёнка: Ханин Борис Емельянович

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Писклова Мария Борисовна

Отец ребёнка: Ханин Борис Емельянович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Февронья Борисовна

Отец ребёнка: Ханин Борис Емельянович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Ханин Михаил Борисович

Отец ребёнка: Ханин Борис Емельянович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1782
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