Ханина (Селихова) Дарья Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Коротеева Ксения Борисовна
Отец ребёнка: Ханин Борис Емельянович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Писклова Мария Борисовна
Отец ребёнка: Ханин Борис Емельянович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Февронья Борисовна
Отец ребёнка: Ханин Борис Емельянович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Ханин Борис Емельянович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1782