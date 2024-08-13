Кошкина (Кошкина) Феврония Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Кошкин Иосиф Тихонович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Милованова (Кошкина) Стефанида Иосифовна
Отец ребёнка: Кошкин Иосиф Тихонович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Кошкин Иосиф Тихонович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Кошкин Иосиф Тихонович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Кошкина) Агафья Иосифовна
Отец ребёнка: Кошкин Иосиф Тихонович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Кошкина) Капитолина Иосифовна
Отец ребёнка: Кошкин Иосиф Тихонович