Кошкина (Кошкина) Феврония Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина (Кошкина) Феврония Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827

Сын: Кошкин Николай Иосифович

Отец ребёнка: Кошкин Иосиф Тихонович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Милованова (Кошкина) Стефанида Иосифовна

Отец ребёнка: Кошкин Иосиф Тихонович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Кошкин Семен Иосифович

Отец ребёнка: Кошкин Иосиф Тихонович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Кошкин Трофим Иосифович

Отец ребёнка: Кошкин Иосиф Тихонович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Кошкина) Агафья Иосифовна

Отец ребёнка: Кошкин Иосиф Тихонович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Кошкина) Капитолина Иосифовна

Отец ребёнка: Кошкин Иосиф Тихонович

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