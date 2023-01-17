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Уланов Мефодий Архипович

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Место рождения

Уланово, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Уланов Архип Феоктистович

Мать: Уланова Агафья Михайловна

Уланово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.12.1928

Сын: Уланов Павел Мефодьевич

Мать ребёнка: Уланова Крестинья Кирьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернышова Наталия Мефодьевна

Мать ребёнка: Уланова Крестинья Кирьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парасковья Мефодьевна

Мать ребёнка: Уланова Крестинья Кирьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уланова Крестинья Кирьяновна

Смерть
Неизвестно
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