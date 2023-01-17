Уланов Мефодий Архипович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
25.12.1928
Мать ребёнка: Уланова Крестинья Кирьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернышова Наталия Мефодьевна
Мать ребёнка: Уланова Крестинья Кирьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парасковья Мефодьевна
Мать ребёнка: Уланова Крестинья Кирьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно