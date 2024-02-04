Шатунин Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.10.1941
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шатунин Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатунин Валентин Иванович
Мать ребёнка: Шатунина Ольга Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатунин Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Шатунина Ольга Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шатунина Ольга Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатунин Константин Иванович
Мать ребёнка: Шатунина Ольга Александровна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Шатунина Ольга Александровна
Рождение ребёнка
28.04.1938
Сын: Шатунин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Шатунина Ольга Александровна
Смерть
28.10.1941