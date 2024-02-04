Шатунин Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатунин Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шатунин Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатунин Валентин Иванович

Мать ребёнка: Шатунина Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатунин Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Шатунина Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатунин Юрий Иванович

Мать ребёнка: Шатунина Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатунин Константин Иванович

Мать ребёнка: Шатунина Ольга Александровна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Шатунин Евгений Иванович

Мать ребёнка: Шатунина Ольга Александровна

Рождение ребёнка
28.04.1938

Сын: Шатунин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Шатунина Ольга Александровна

Смерть
28.10.1941

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