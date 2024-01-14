Ильяшенко Михаил Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильяшенко Михаил Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1936

Дочь: Пожидаева (Ильяшенко) Нина Михайловна

Мать ребёнка: Ильяшенко (Арчибисова) Мария Александровна

Пушкинское, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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