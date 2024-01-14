Ильяшенко Михаил Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1936
Дочь: Пожидаева (Ильяшенко) Нина Михайловна
Мать ребёнка: Ильяшенко (Арчибисова) Мария Александровна
Пушкинское, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно