Шкредова (Шандорина) Екатерина Николаевна
Место рожденияп. Молодцовские Выселки
Дата рождения09.10.1900
Дата смерти18.04.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1900
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Работа или профессия
Неизвестно
зав. парт-кабинетом трампарка г. Куйбышева
Работа или профессия
Неизвестно
штатный пропагандист по линии партии
Работа или профессия
Неизвестно
Бухалтер
Образование
Неизвестно
гимназия
Образование
Неизвестно
школа
Рождение ребёнка
02.09.1937
Дочь: Малюгина (Шкредова) Людмила Яковлевна
Отец ребёнка: Шкредов Яков Илларионович
Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
24.03.1951
Смерть
18.04.1988