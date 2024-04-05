Шкредова (Шандорина) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкредова (Шандорина) Екатерина Николаевна

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Место рождения

п. Молодцовские Выселки

Дата рождения

09.10.1900

Дата смерти

18.04.1988

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1900

Отец: Шандорин Николай Михайлович

Мать: Шандорина (Фокеева) Надежда Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Работа или профессия
Неизвестно
зав. парт-кабинетом трампарка г. Куйбышева
Работа или профессия
Неизвестно
штатный пропагандист по линии партии
Работа или профессия
Неизвестно
Бухалтер
Образование
Неизвестно
гимназия
Образование
Неизвестно
школа
Рождение ребёнка
02.09.1937

Дочь: Малюгина (Шкредова) Людмила Яковлевна

Отец ребёнка: Шкредов Яков Илларионович

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
24.03.1951

Муж: Шкредов Яков Илларионович

Смерть
18.04.1988

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