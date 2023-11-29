Французова Надежда (Грачева) Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Французова Надежда (Грачева) Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1984

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

1956 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1984

Отец: Грачев Владимир Николаевич

Мать: Митрохина Валентина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.01.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.12.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
2013

Муж: скрыто настройками приватности

Рязань, город Рязань, Рязанская область

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