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Бирюков Анатолий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1948

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова Южакова Алефтина Александровна

Рождение ребёнка
28.07.1971

Сын: Бирюков Юрий Анатольевич

Мать ребёнка: Бирюкова Южакова Алефтина Александровна

Рождение ребёнка
24.08.1974

Дочь: Стуканская Надежда Анатольевна

Мать ребёнка: Бирюкова Южакова Алефтина Александровна

Рождение ребёнка
19.01.1986

Сын: Бирюков Михаил Анатольевич

Мать ребёнка: Бирюкова Южакова Алефтина Александровна

Смерть
2011

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