Терентьев Михаил Акакиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьев Михаил Акакиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

До 1892 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Терентьев Акакий Васильевич

Мать: Терентьева Дарья Игнатьевна

Военная служба
С 21.05.1942 по 1944
Род войск: Танковые войска Воинское звание: Сержант Призван 21.05.1942 года Соль-Илецким РВК. Служил в звании сержанта танкистом. Последняя связь из госпиталя 80 или п/п 80, город Солнечногорск. Пропа... Показать все
Смерть
1944
Причина смерти: Пропал без вести
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