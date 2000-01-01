Терентьев Михаил Акакиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Военная служба
С 21.05.1942 по 1944
Род войск: Танковые войска Воинское звание: Сержант Призван 21.05.1942 года Соль-Илецким РВК. Служил в звании сержанта танкистом. Последняя связь из госпиталя 80 или п/п 80, город Солнечногорск. Пропа... Показать все
Смерть
1944
Причина смерти: Пропал без вести