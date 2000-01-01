Панков Андрей Леонтевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панков Андрей Леонтевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панкова Антонина Андреевна

Мать ребёнка: Панкова Васелиса Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панкова Нина Андреевна

Мать ребёнка: Панкова Васелиса Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панков Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: Панкова Васелиса Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панков Борис Андреевич

Мать ребёнка: Панкова Васелиса Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панков Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Панкова Васелиса Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панкова Васелиса Яковлевна

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