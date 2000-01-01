Панков Андрей Леонтевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панкова Антонина Андреевна
Мать ребёнка: Панкова Васелиса Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панкова Нина Андреевна
Мать ребёнка: Панкова Васелиса Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панков Анатолий Андреевич
Мать ребёнка: Панкова Васелиса Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Панкова Васелиса Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панков Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Панкова Васелиса Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно