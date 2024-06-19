Холодкова Мария Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холодкова Мария Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холодков Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
1947

Сын: Холодков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Холодков Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
1949

Сын: Холодков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Холодков Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
1953

Дочь: (Холодкова) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Холодков Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
1957

Сын: Холодков Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Холодков Николай Кузьмич

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