Бурак Евгения Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурак Евгения Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1985

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

61 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1985

Отец: Филипчик Владимир Иванович

Мать: Филипчик Галина Юрьевна

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