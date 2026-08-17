Князь Звенигородский ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 01.01.1858 — найти родственников по фамилии на Familio

Князь Звенигородский ИВАН ДМИТРИЕВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 01.01.1858

умер ?.05.1931

Мать
(Княжна Енгалычева) АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА1820 г.р.
Отец
Князь Звенигородский ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ1811 г.р.
Супруги
(Каткова) АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА22.06.1865 г.р.
Дети
(Княжна Звенигородская) АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНАОколо 1885 г.р.
Князь Звенигородский МИХАИЛ ИВАНОВИЧ30.05.1888 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1858

Отец: Князь Звенигородский ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ

Мать: (Княжна Енгалычева) АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

Бракосочетание
Около 1884

Жена: (Каткова) АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: (Княжна Звенигородская) АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

Мать ребёнка: (Каткова) АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА

Рождение ребёнка
30.05.1888

Сын: Князь Звенигородский МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: (Каткова) АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА

Смерть
?.05.1931

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