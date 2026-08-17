Князь Звенигородский ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
мужской, родился 01.01.1858
умер ?.05.1931
Мать(Княжна Енгалычева) АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА1820 г.р.
ОтецКнязь Звенигородский ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ1811 г.р.
Супруги
(Каткова) АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА22.06.1865 г.р.
Дети
(Княжна Звенигородская) АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНАОколо 1885 г.р.
Князь Звенигородский МИХАИЛ ИВАНОВИЧ30.05.1888 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1858
Бракосочетание
Около 1884
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: (Княжна Звенигородская) АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА
Мать ребёнка: (Каткова) АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА
Рождение ребёнка
30.05.1888
Сын: Князь Звенигородский МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
Мать ребёнка: (Каткова) АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА
Смерть
?.05.1931