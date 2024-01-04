Тюленев Михаил Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смерти25.04.1820
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Тюленев Егор Никифорович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Тюленев Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Тюленева Екатерина Парфёновна
Пашия, Горнозаводский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.04.1820
родился в деревне Голый мыс крестьянин. Переведен на Архангело-Пашийский завод в 1793 году. Рабочий мехового придела.