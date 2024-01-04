Тюленев Михаил Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюленев Михаил Егорович

Тюленев Михаил Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

25.04.1820

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Тюленев Егор Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Тюленев Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Тюленева Екатерина Парфёновна

Пашия, Горнозаводский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюленева Екатерина Парфёновна

Смерть
25.04.1820
родился в деревне Голый мыс крестьянин. Переведен на Архангело-Пашийский завод в 1793 году. Рабочий мехового придела.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close