Кокурина Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокурина Наталья Федоровна

Кокурина Наталья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ваганова (Кокурина) Нина Порфирьевна

Отец ребёнка: Кокурин Порфирий Андреевич

Рождение ребёнка
10.01.1957

Дочь: Старикова Галина Порфирьевна

Отец ребёнка: Кокурин Порфирий Андреевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.