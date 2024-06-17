Кокурина Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ваганова (Кокурина) Нина Порфирьевна
Отец ребёнка: Кокурин Порфирий Андреевич
Рождение ребёнка
10.01.1957
Дочь: Старикова Галина Порфирьевна
Отец ребёнка: Кокурин Порфирий Андреевич
Смерть
Неизвестно