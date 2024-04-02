Фидаров Борис (Пусик) Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фидаров Борис (Пусик) Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фидаров Кошт Х

Мать: Цирихова-Фидарова Варичка Касполатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фидарова Ира Борисовна

Мать ребёнка: Сабанова Фатима Татаркановна

Беслан, Правобережный муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фидаров Вадик Борисович

Мать ребёнка: Сабанова Фатима Татаркановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сабанова Фатима Татаркановна

Смерть
Неизвестно
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