Фидаров Борис (Пусик) Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фидарова Ира Борисовна
Мать ребёнка: Сабанова Фатима Татаркановна
Беслан, Правобережный муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сабанова Фатима Татаркановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно