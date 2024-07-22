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Троянский Григорий Парфентьевич

Место рождения

Бельманка

Дата рождения

1870

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1888

Жена: Шквиря Христина Васильевна

Жених - 18 лет 1м браком Невеста - 18 лет девица Поручитель По жениху: - Тернавский Андрей - Новиков Демьян По невесте: - Киселев Трофим - Горлинский Агапон
Восприемник
12.12.1889
Сплошная Анна Отец - Сплошной Карп Семенович Мать - Анна Лукьяновна
Рождение ребёнка
10.03.1890

Сын: Троянский Ефимий Григорьевич

Мать ребёнка: Шквиря Христина Васильевна

Восприемники: 1. Тютюша Кондрат Антонович 2. Сплошного Семена дочь девица Федосья
Рождение ребёнка
14.07.1894

Сын: Троянский Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Шквиря Христина Васильевна

Восприемники: 1. Тютюша Кондрат Антипович 2. Сплошного Семена дочь девица Евгения

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