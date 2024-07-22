Троянский Григорий Парфентьевич
Место рождения
Дата рождения1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1888
Жених - 18 лет 1м браком Невеста - 18 лет девица Поручитель По жениху: - Тернавский Андрей - Новиков Демьян По невесте: - Киселев Трофим - Горлинский Агапон
Восприемник
12.12.1889
Сплошная Анна Отец - Сплошной Карп Семенович Мать - Анна Лукьяновна
Рождение ребёнка
10.03.1890
Сын: Троянский Ефимий Григорьевич
Мать ребёнка: Шквиря Христина Васильевна
Восприемники: 1. Тютюша Кондрат Антонович 2. Сплошного Семена дочь девица Федосья
Рождение ребёнка
14.07.1894
Сын: Троянский Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Шквиря Христина Васильевна
Восприемники: 1. Тютюша Кондрат Антипович 2. Сплошного Семена дочь девица Евгения