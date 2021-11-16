Малышева Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1951
Дата смерти16.11.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1951
Отец: Куклин Михаил Сергеевич
Мать: Куклина Зоя Алексеевна
Рождение ребёнка
18.07.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малышев Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.11.2021