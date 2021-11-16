Малышева Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева Елизавета Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1951

Дата смерти

16.11.2021

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1923 г.р.

Муж

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1951

Отец: Куклин Михаил Сергеевич

Мать: Куклина Зоя Алексеевна

Рождение ребёнка
18.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малышев Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Николай Николаевич

Смерть
16.11.2021
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