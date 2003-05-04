Мухамадиева Альфия Исмагиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.2003
Сын: Мухамадиев Динар Дамирович
Отец ребёнка: Мухамадиев Дамир Фанирович
Рождение ребёнка
06.09.2004
Дочь: Мухамадиева Динара Дамировна
Отец ребёнка: Мухамадиев Дамир Фанирович
Бракосочетание
Неизвестно