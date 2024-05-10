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Романов Григорий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Романов Василий Прокопьевич

Мать: Романова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Мария Андреевна

Бракосочетание
16.07.1899

Жена: Романова (Кондратьева) Наталья Федотовна

Рождение ребёнка
08.11.1907

Сын: Романов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Романова (Кондратьева) Наталья Федотовна

Рождение ребёнка
06.12.1908

Сын: Романов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Романова (Кондратьева) Наталья Федотовна

Рождение ребёнка
13.03.1911

Сын: Романов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Романова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
03.11.1915

Дочь: Романова Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Романова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Романов Игнатий Григорьевич

Мать ребёнка: Романова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
22.04.1922

Дочь: Романова Раиса Григорьевна

Мать ребёнка: Романова Мария Андреевна

Смерть
Неизвестно

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