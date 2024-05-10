Романов Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Мария Андреевна
Бракосочетание
16.07.1899
Рождение ребёнка
08.11.1907
Сын: Романов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Романова (Кондратьева) Наталья Федотовна
Рождение ребёнка
06.12.1908
Сын: Романов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Романова (Кондратьева) Наталья Федотовна
Рождение ребёнка
13.03.1911
Сын: Романов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Романова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
03.11.1915
Дочь: Романова Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: Романова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Романов Игнатий Григорьевич
Мать ребёнка: Романова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
22.04.1922
Дочь: Романова Раиса Григорьевна
Мать ребёнка: Романова Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно