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Николаева Евдокия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1916

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Петр Андреевич

Имели 7 детей: 2 тони, раиса, нина, тамара , юрий, зоя
Рождение ребёнка
23.02.1939

Сын: Николаев Александр Петрович

Отец ребёнка: Николаев Петр Андреевич

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Ануфриева? Воробьева (Николаева) Тамара Петровна

Отец ребёнка: Николаев Петр Андреевич

Имеет дочь Любовь Ануфриева
Рождение ребёнка
1947

Сын: Николаев Владимир Петрович

Отец ребёнка: Николаев Петр Андреевич

Рождение ребёнка
13.11.1950

Сын: Николаев Юрий Петрович

Отец ребёнка: Николаев Петр Андреевич

Рождение ребёнка
10.06.1952

Сын: Николаев Николай Петрович

Отец ребёнка: Николаев Петр Андреевич

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