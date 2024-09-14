Николаева Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Имели 7 детей: 2 тони, раиса, нина, тамара , юрий, зоя
Рождение ребёнка
23.02.1939
Сын: Николаев Александр Петрович
Отец ребёнка: Николаев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Ануфриева? Воробьева (Николаева) Тамара Петровна
Отец ребёнка: Николаев Петр Андреевич
Имеет дочь Любовь Ануфриева
Рождение ребёнка
1947
Сын: Николаев Владимир Петрович
Отец ребёнка: Николаев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
13.11.1950
Отец ребёнка: Николаев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
10.06.1952
Сын: Николаев Николай Петрович
Отец ребёнка: Николаев Петр Андреевич