Бадрин Андрей Канстантинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бадрин Семен Канстантинович
Мать: Мария Павловна
Рождение ребёнка
29.01.1983
Дочь: Бадрина Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Довыденко Людмила
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Бадрина Мария Андреевна
Мать ребёнка: Довыденко Людмила
Рождение ребёнка
1988
Мать ребёнка: Довыденко Людмила
Рождение ребёнка
1990
Сын: Бадрин Александр Андреевич
Мать ребёнка: Довыденко Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Довыденко Людмила
Смерть
Неизвестно