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Бадрин Андрей Канстантинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бадрин Семен Канстантинович

Мать: Мария Павловна

Рождение ребёнка
29.01.1983

Дочь: Бадрина Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Довыденко Людмила

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Бадрина Мария Андреевна

Мать ребёнка: Довыденко Людмила

Рождение ребёнка
1988

Сын: Бадрин Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Довыденко Людмила

Рождение ребёнка
1990

Сын: Бадрин Александр Андреевич

Мать ребёнка: Довыденко Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Довыденко Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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