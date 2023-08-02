Глушков Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Глушкова Раиса Васильевна
Рождение ребёнка
26.12.1896
Дочь: Подосенова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Глушкова Раиса Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно