Глушков Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушков Иван Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1890 г.р.
1896 г.р.
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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Глушков Василий Иванович

Мать ребёнка: Глушкова Раиса Васильевна

Рождение ребёнка
26.12.1896

Дочь: Подосенова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Глушкова Раиса Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глушкова Раиса Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глушкова Раиса Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глушкова Раиса Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глушкова Раиса Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глушкова Раиса Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
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