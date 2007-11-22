Ермакова (Мищенко) Ирина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова (Мищенко) Ирина Павловна

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Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

13.05.1921

Дата смерти

22.11.2007

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1921

Отец: Мищенко Павел Романович

Мать: Мищенко Елена Васильевна

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермаков Семён Васильевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Семён Васильевич

Смерть
22.11.2007
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