Ермакова (Мищенко) Ирина Павловна
Место рождения
Дата рождения13.05.1921
Дата смерти22.11.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1921
Отец: Мищенко Павел Романович
Мать: Мищенко Елена Васильевна
Рождение ребёнка
19.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермаков Семён Васильевич
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.11.2007