Прибылова Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прибылова Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1892 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.07.1915

Муж: Сурин Константин Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
- жених, отставной коллежский регистратор; - невеста домашняя учительница. ЦГА Москвы, фонд №2126, опись №3, дело №59, стр. 75

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