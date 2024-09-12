Прибылова Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1892 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1892 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.07.1915
Москва, город федерального значения Москва
- жених, отставной коллежский регистратор; - невеста домашняя учительница. ЦГА Москвы, фонд №2126, опись №3, дело №59, стр. 75