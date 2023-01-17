Денискина (Алёшина) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денискина (Алёшина) Елена Викторовна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

16.08.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
14.05.2005

Муж: не указан

Москва, город федерального значения Москва
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