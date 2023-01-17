Шипулина (Ярославцева) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипулина (Ярославцева) Ольга Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.04.1914

Муж: Шипулин Яков Макарович

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
жених: уволенный в запас армии рядовой Яков Макарович Шипулин,26лет. Невкста:Ольга Михайловна Ярославцева,17л(16л10мес). Пору-чители:Федор Макарович Шипулин,Тимофей Федорович Колесников, Иоанн Косьмин... Показать все
Смерть
Неизвестно
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