Шипулина (Ярославцева) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.04.1914
Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
жених: уволенный в запас армии рядовой Яков Макарович Шипулин,26лет. Невкста:Ольга Михайловна Ярославцева,17л(16л10мес). Пору-чители:Федор Макарович Шипулин,Тимофей Федорович Колесников, Иоанн Косьмин... Показать все
Смерть
Неизвестно