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Коновалов Михаил

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Место рождения

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коновалов Елизар

Мать: не указана

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Коновалова Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Коновалова Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Коновалов Иван

Мать ребёнка: Коновалова Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Коновалов Сергий

Мать ребёнка: Коновалова Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
19.10.1896

Сын: Коновалов Дмитрий

Мать ребёнка: Коновалова Прасковья Дмитриевна

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.02.1899

Дочь: Солдатова Евдокия

Мать ребёнка: Коновалова Прасковья Дмитриевна

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Исаева Наталия

Мать ребёнка: Коновалова Прасковья Дмитриевна

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Парунцева Татьяна

Мать ребёнка: Коновалова Прасковья Дмитриевна

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Коновалов Иоанн

Мать ребёнка: Коновалова Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Коновалова Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Коновалов Михаил

Мать ребёнка: Коновалова Прасковья Дмитриевна

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Прасковья Дмитриевна

Смерть
1930
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