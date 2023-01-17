Коновалов Михаил
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коновалов Елизар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Коновалова Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Коновалова Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Коновалов Иван
Мать ребёнка: Коновалова Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Коновалов Сергий
Мать ребёнка: Коновалова Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
19.10.1896
Сын: Коновалов Дмитрий
Мать ребёнка: Коновалова Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.02.1899
Дочь: Солдатова Евдокия
Мать ребёнка: Коновалова Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Исаева Наталия
Мать ребёнка: Коновалова Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Парунцева Татьяна
Мать ребёнка: Коновалова Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Коновалов Иоанн
Мать ребёнка: Коновалова Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Коновалова Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Коновалов Михаил
Мать ребёнка: Коновалова Прасковья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1930