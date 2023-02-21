Кренев Игорь Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКренев Игорь Александрович

Кренев Игорь Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1979

Отец: Кренев Александр

Мать: Кренева Нина

Рождение ребёнка
04.06.2001

Дочь: Кренева Виктория Игоревна

Мать ребёнка: Кренева Наталья Николавна

Рождение ребёнка
15.11.2013

Сын: Кренев Влад Игоревич

Мать ребёнка: Кренева Наталья Николавна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кренева Евгения

Мать ребёнка: Кренева Наталья Николавна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close