Кренев Игорь Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1979
Отец: Кренев Александр
Мать: Кренева Нина
Рождение ребёнка
04.06.2001
Дочь: Кренева Виктория Игоревна
Мать ребёнка: Кренева Наталья Николавна
Рождение ребёнка
15.11.2013
Сын: Кренев Влад Игоревич
Мать ребёнка: Кренева Наталья Николавна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кренева Евгения
Мать ребёнка: Кренева Наталья Николавна