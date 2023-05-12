Кузьминых (Крутикова) Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крутиков Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьминых Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Кузьминых Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьминых Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Кузьминых Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьминых Николай
Смерть
Неизвестно