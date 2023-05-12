Кузьминых (Крутикова) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьминых (Крутикова) Галина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крутиков Пётр

Мать: Крутикова Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьминых Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Кузьминых Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьминых Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Кузьминых Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьминых Николай

Смерть
Неизвестно
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