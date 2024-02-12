Бекетов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1966
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.01.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Рязань
Рождение ребёнка
07.08.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Рязань
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
г. Рязань