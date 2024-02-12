Бекетов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бекетов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1966

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Рязань
Рождение ребёнка
07.08.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Рязань
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
г. Рязань
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