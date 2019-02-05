Иванова Шилова Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Шилова Зинаида Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.19

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1937 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.19

Отец: не указан

Мать: Шилова Шулекина Александра Ивановна

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