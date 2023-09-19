Кудрявцева Ева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева Ева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудрявцев Михаил Борисович

Рагозинка, Чаусский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Михаил Борисович

Рождение ребёнка
16.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудрявцев Михаил Борисович

Рагозинка, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
16.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудрявцев Михаил Борисович

Рагозинка, Чаусский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно
Рагозинка, Чаусский район, Могилёвская область

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